El PSOE exige reforzar el Infoca en Huelva y respalda las reivindicaciones de los bomberos forestales

El PSOE de Huelva ha mostrado este martes su respaldo a las reivindicaciones de los profesionales del Plan Infoca y ha reclamado a la Junta de Andalucía el refuerzo urgente de los medios humanos y materiales del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia.

La alcaldesa de Gibraleón y diputada provincial, Lourdes Martín, ha participado en la concentración convocada por las organizaciones sindicales y la Asociación Movimiento Infoca en el Centro Operativo Provincial (COP) de Huelva, donde ha trasladado el apoyo de los socialistas a los bomberos forestales.

Martín explicó que su presencia responde al compromiso adquirido con los efectivos durante el incendio declarado el pasado 8 de junio en Villanueva de los Castillejos, que también afectó a los municipios de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre. Según señaló, los profesionales le pidieron entonces que no se olvidara de sus reivindicaciones una vez finalizada la emergencia.

La alcaldesa agradeció la labor desarrollada por los bomberos forestales durante aquel incendio y denunció que el dispositivo continúa sin contar con la plantilla prevista para la campaña de alto riesgo. En este sentido, aseguró que faltan alrededor de una treintena de efectivos por incorporarse en la provincia, cuando el operativo debería haber estado completo desde el 1 de junio.

Asimismo, afirmó que algunos equipos han tenido que trabajar con menos de la mitad de sus integrantes, una situación que, a su juicio, dificulta las labores de extinción y compromete la seguridad de los profesionales.

Lourdes Martín anunció además que el Grupo Socialista defenderá este miércoles una moción en el Pleno de la Diputación de Huelva para solicitar a la Junta el refuerzo urgente del Plan Infoca, así como mejoras en las condiciones laborales y en los recursos materiales de los bomberos forestales.