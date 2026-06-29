El PSOE carga contra el plan de verano sanitario de la Junta

El portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha denunciado este lunes el deterioro de la sanidad pública andaluza con motivo de la puesta en marcha del plan de verano de la Junta, que, a su juicio, supondrá el cierre de centros de salud, la falta de sustituciones del personal sanitario y un incremento de las listas de espera durante los meses estivales.

En una comparecencia celebrada en la sede provincial del PSOE, Gaviño aseguró que el dispositivo estival "llega tarde y mal" y afirmó que provocará una mayor presión sobre los servicios de urgencias en una época en la que la provincia incrementa notablemente su población por la llegada de visitantes.

El dirigente socialista centró buena parte de su intervención en el caso de los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama, del que este lunes se cumplen nueve meses desde que trascendió. Gaviño reclamó "toda la verdad" sobre lo ocurrido y acusó al Gobierno andaluz de haber guardado silencio, criminalizar a las mujeres afectadas y no ofrecer las explicaciones necesarias. Además, sostuvo que los retrasos en los diagnósticos pudieron traducirse en tratamientos más agresivos y en un mayor riesgo para las pacientes.

El portavoz provincial también criticó el modelo sanitario del Ejecutivo andaluz, al que acusó de reducir plantillas, no cubrir las vacaciones del personal sanitario y aumentar la derivación de recursos a la sanidad privada, lo que, según señaló, está debilitando la atención primaria y los programas de prevención.

En el plano político, Gaviño aseguró que la investidura del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, responde a una estrategia pactada con Vox. Afirmó que el Partido Popular y la formación de Santiago Abascal mantienen un acuerdo de gobierno y calificó de "teatralización" la primera votación prevista en el Parlamento andaluz.

El dirigente socialista concluyó asegurando que el PSOE continuará denunciando la situación de la sanidad pública andaluza y defendiendo los derechos de los pacientes, al tiempo que trasladó su apoyo al colectivo LGTBI con motivo de la conmemoración del Día del Orgullo.