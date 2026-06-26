El PP denuncia la sobreocupación de la cárcel de Huelva y exige más personal y recursos para los funcionarios

El Partido Popular ha denunciado la situación de "sobreocupación" que, según asegura, padece el Centro Penitenciario de Huelva y ha reclamado al Gobierno de España un refuerzo de personal y de medios para garantizar la seguridad de los funcionarios y el correcto funcionamiento de la prisión.

Los diputados nacionales Bella Verano y Manuel García Félix, junto a los senadores Juan Manuel González y Carmelo Romero, han trasladado estas reivindicaciones tras mantener un encuentro con representantes provinciales del sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Durante la reunión, los populares mostraron su respaldo a una de las principales demandas del colectivo: el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

Según explicó Bella Verano, entre los problemas planteados por los representantes sindicales figuran la falta de personal, una relación de puestos de trabajo sin actualizar, la escasez de médicos para atender a la población reclusa y la política de Instituciones Penitenciarias respecto a los internos de primer grado, que, a juicio del sindicato, está incrementando la tensión dentro del centro.

El PP también alertó de la "grave situación de sobreocupación" de la prisión onubense, asegurando que alberga a más de 1.300 internos, una cifra que, según los populares, supera en más de 300 plazas su capacidad prevista y compromete la seguridad tanto de los trabajadores como de los propios reclusos.

Bella Verano criticó lo que calificó como el "abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez hacia los funcionarios de prisiones y aseguró que el Partido Popular continuará impulsando iniciativas parlamentarias para mejorar sus condiciones laborales y dotar al centro penitenciario de los recursos necesarios.

"Los funcionarios de prisiones son el último eslabón de la seguridad de todos los ciudadanos y deben contar con la protección y los medios necesarios para desempeñar su trabajo con garantías", afirmó la diputada nacional, quien reiteró el compromiso de su formación con las reivindicaciones del colectivo.