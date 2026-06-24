VOX pedirá en el Pleno de Huelva condenar la corrupción del Gobierno y reclamar elecciones generales

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en el próximo Pleno una iniciativa para condenar los casos de corrupción que, según la formación, afectan al Gobierno de España, al PSOE y al entorno del presidente del Ejecutivo, así como para reclamar la convocatoria inmediata de elecciones generales.

La viceportavoz de VOX en el Consistorio onubense, María López, ha asegurado que España atraviesa una situación de “grave deterioro institucional, político y moral” que está provocando una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas.

Según ha señalado la concejal, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno se han adoptado decisiones políticas que, a juicio de VOX, han debilitado la igualdad entre los españoles y la fortaleza institucional del Estado. Entre ellas ha citado los indultos a los condenados por el proceso independentista de Cataluña, la ley de amnistía y los acuerdos alcanzados con formaciones nacionalistas y separatistas.

Asimismo, López ha destacado que las investigaciones judiciales que afectan a personas del entorno familiar y político del presidente constituyen, según la formación, hechos de especial gravedad que requieren responsabilidades políticas.

“El problema ya no es únicamente la acumulación de casos que afectan al entorno de Pedro Sánchez, sino la sensación de impunidad y de utilización de las instituciones para proteger intereses partidistas y personales”, ha afirmado.

La iniciativa que VOX presentará al Pleno contempla dos acuerdos. Por un lado, expresar la condena a los presuntos casos de corrupción que, según la formación, afectan al Gobierno y al PSOE. Por otro, instar a la convocatoria de elecciones generales para que los ciudadanos puedan decidir en las urnas el futuro político del país.

Desde VOX sostienen que España necesita abrir una nueva etapa política y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

La moción será debatida en la sesión plenaria prevista para este viernes en el Ayuntamiento de Huelva.