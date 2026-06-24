El PSOE denuncia el abandono de las pistas deportivas de Marismas del Odiel

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha denunciado el estado de abandono que presentan las pistas deportivas de Marismas del Odiel y ha registrado una pregunta para el próximo pleno municipal con el fin de que el equipo de Gobierno del PP explique qué actuaciones prevé realizar en estas instalaciones.

La viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha señalado que las pistas, ubicadas junto al Paseo Marítimo, continúan deteriorándose pese a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento hace más de un año y medio.

Según ha recordado la edil, el PSOE ya llevó este asunto al pleno en diciembre de 2024, cuando el equipo de Gobierno anunció la demolición de las instalaciones y el desarrollo de nuevos proyectos para responder a las necesidades del barrio. Sin embargo, los socialistas aseguran que desde entonces no se ha ejecutado ninguna actuación.

Flores ha afirmado que las instalaciones presentan actualmente pavimentos agrietados y levantados, abundante vegetación en las zonas de juego, cerramientos deteriorados y una acumulación de basura y enseres abandonados.

Pistas Marismas

“Lo que debería ser un espacio para la práctica deportiva se ha convertido en un auténtico vertedero a cielo abierto”, ha denunciado la viceportavoz socialista, quien considera que el Ayuntamiento ha permitido que una infraestructura pública alcance un elevado grado de degradación sin adoptar medidas para su recuperación.

Desde el PSOE sostienen además que Marismas del Odiel continúa necesitando equipamientos deportivos públicos y consideran incomprensible que unas instalaciones municipales permanezcan cerradas y sin uso.

Por ello, el Grupo Socialista pedirá explicaciones al Gobierno municipal durante la próxima sesión plenaria sobre el futuro de este espacio y sobre los proyectos que fueron anunciados para el barrio y que, según denuncian, aún no se han materializado.