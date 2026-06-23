El PP destaca el crecimiento de la Formación Profesional en Huelva con más de 12.000 plazas para el próximo curso

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado el impulso que, según los populares, ha experimentado la Formación Profesional en la provincia durante los gobiernos de Juanma Moreno, subrayando el incremento de plazas y la incorporación de nuevas titulaciones vinculadas a las demandas del mercado laboral onubense.

González ha señalado que la oferta pública de Formación Profesional para el curso 2026-2027 alcanzará las 12.041 plazas en la provincia, una cifra que supone, según ha indicado, un incremento cercano al 60% respecto a 2018, cuando el PSOE gobernaba la Junta de Andalucía.

El dirigente popular ha asegurado que esta ampliación responde al compromiso del Ejecutivo andaluz con una formación “moderna, de calidad y conectada con las empresas”, favoreciendo así la empleabilidad de los jóvenes y la cobertura de las necesidades de sectores estratégicos de la economía provincial.

Para el próximo curso se ofertarán en Huelva un total de 288 enseñanzas entre ciclos formativos y cursos de especialización. Entre las novedades destacan titulaciones como Organización y Control de Obras de Construcción, Programación de la Producción en Fabricación Mecánica o el Grado Medio de Construcción. Además, se incorporará el curso de especialización de Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados, que será pionero en Andalucía.

Durante una visita al IES La Arboleda de Lepe, González destacó que toda la oferta formativa está orientada hacia ámbitos con gran potencial de desarrollo en la provincia, como el hidrógeno verde, la industria auxiliar, el sector agroalimentario y el turismo.

En el caso de Lepe, resaltó el papel de los centros educativos del municipio en la formación profesional. El IES José Antonio Fernández Muriel continuará reforzando especialidades relacionadas con la automoción, la electricidad y las energías renovables, mientras que el IES La Arboleda ampliará su oferta con el Grado Superior de Asistencia a la Dirección, complementando las enseñanzas ya existentes en administración, informática y moda.

El presidente provincial del PP concluyó asegurando que el aumento de plazas y la diversificación de la oferta educativa se traducen en mayores oportunidades laborales para los jóvenes onubenses, gracias a unos estudios que presentan elevados índices de inserción en el mercado de trabajo.