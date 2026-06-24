Baluffo defiende las inversiones ferroviarias y asegura que el AVE Huelva-Sevilla ya no tiene marcha atrás

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha defendido las inversiones que el Gobierno de España está realizando en las infraestructuras ferroviarias de la provincia tras las últimas incidencias registradas en la línea Huelva-Sevilla, asegurando que los problemas actuales son consecuencia de los trabajos de mejora que se están ejecutando.

Baluffo señaló que las comunicaciones ferroviarias y viarias de la provincia se encontraban en una situación de abandono cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018. "Nos encontramos unas comunicaciones de Huelva absolutamente abandonadas por carretera y por vía férrea", afirmó, responsabilizando de esa situación a los anteriores gobiernos del Partido Popular.

En relación con las recientes incidencias, el dirigente socialista sostuvo que actualmente cualquier problema en la línea genera una mayor atención pública debido a las actuaciones que se están desarrollando para modernizar la infraestructura. "Lo que este Gobierno está haciendo con la línea Huelva-Sevilla es mejorarla constantemente", indicó.

Asimismo, recordó las obras ejecutadas recientemente en la línea ferroviaria, que obligaron a interrumpir temporalmente la circulación de trenes para acometer trabajos de renovación y mejora de la vía.

Baluffo defendió además que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está impulsando proyectos estratégicos para la provincia y destacó especialmente el avance de la futura conexión de alta velocidad entre Huelva y Sevilla.

"Por primera vez en la historia tenemos un Gobierno que está sacando adelante la alta velocidad Huelva-Sevilla", aseguró, añadiendo que los pasos dados hasta ahora permitirán que el proyecto continúe avanzando con independencia de quién gobierne en el futuro.

El secretario de Organización del PSOE onubense manifestó que la llegada de la alta velocidad supondrá una transformación para la movilidad de la provincia y defendió que el Gobierno central está cumpliendo una deuda histórica con Huelva en materia de infraestructuras.

"Por fin hay un Gobierno que mira por Huelva, que está mejorando sus infraestructuras y que apuesta por los proyectos de futuro que necesita esta provincia", afirmó Baluffo, quien insistió en que el Ejecutivo continuará trabajando para reforzar las comunicaciones y conexiones del territorio onubense.