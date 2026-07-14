El PSOE exige reactivar las obras de las viviendas de Pérez Cubillas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una moción para el pleno del próximo 28 de julio en la que reclama al equipo de Gobierno del Partido Popular la reanudación inmediata de las obras de rehabilitación de las siete viviendas municipales de Pérez Cubillas, paralizadas desde julio de 2023.

La iniciativa también solicita la aprobación urgente del proyecto definitivo, la licitación de las obras, la publicación de un calendario con plazos concretos y la adopción de medidas de limpieza, desratización y mantenimiento de los inmuebles mientras se ejecuta la actuación.

La viceportavoz del Grupo Socialista, María Teresa Flores, ha asegurado que estas viviendas se han convertido en "el mayor monumento a la incompetencia del Gobierno de Pilar Miranda", criticando que, tres años después de la paralización de las obras, el Ayuntamiento continúe sin ofrecer una solución a las familias afectadas ni al barrio.

Según ha recordado la edil, los trabajos fueron adjudicados en febrero de 2023 con una inversión superior a 473.000 euros para rehabilitar siete viviendas municipales, aunque quedaron paralizados el 28 de julio de ese mismo año, ya bajo el actual mandato municipal.

Flores sostiene que durante este tiempo los inmuebles han seguido deteriorándose hasta presentar, según afirma, un estado de abandono con acumulación de basura y problemas de salubridad.

La representante socialista también ha criticado que el Ayuntamiento no haya recurrido a una nueva licitación por vía de urgencia, una posibilidad que, según indica, contemplaba el propio expediente administrativo para evitar retrasos en la ejecución de las obras.

Asimismo, ha recordado que el equipo de Gobierno anunció el pasado mes de febrero que estaba elaborando un nuevo proyecto para retomar la actuación, aunque, según el PSOE, cinco meses después las viviendas siguen sin obras y sin una fecha prevista para su reanudación.

La moción registrada por los socialistas reclama que el Consistorio desbloquee definitivamente este proyecto y ponga fin a una situación que, a juicio del grupo municipal, perjudica tanto a las familias afectadas como al conjunto del barrio de Pérez Cubillas.