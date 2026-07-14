El PSOE acusa al PP de "borrar" la violencia machista de su pacto con Vox

La parlamentaria andaluza del PSOE por Huelva, Macarena Robles, ha acusado este martes al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de impulsar un "retroceso" en las políticas de igualdad tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox, denunciando que el pacto elimina el término "violencia machista".

En una comparecencia ante la sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva, Robles aseguró que la elección de este lugar no era casual y explicó que el objetivo era denunciar lo que calificó como "el pacto del retroceso entre PP y Vox".

La dirigente socialista sostuvo que el acuerdo no solo suprime la expresión "violencia machista", sino que, a su juicio, supone también un ataque a las políticas de igualdad y a los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de esta violencia.

Durante su intervención, Robles recordó que, según indicó, ocho mujeres han sido asesinadas en Andalucía en lo que va de 2026, insistiendo en que la violencia machista continúa siendo "una lacra" que requiere políticas específicas de prevención, protección y atención.

Asimismo, reprochó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que haya alcanzado acuerdos con Vox pese a que, según recordó, durante la campaña electoral aseguró que no pactaría con esta formación.

La parlamentaria afirmó que el nuevo escenario genera incertidumbre entre las asociaciones de mujeres sobre el futuro de las políticas de igualdad en Andalucía y reclamó al Ejecutivo autonómico que aclare cuáles serán las medidas que adoptará en esta materia durante la legislatura.

Por último, Macarena Robles defendió que el PSOE seguirá apostando por reforzar las políticas de igualdad y de protección frente a la violencia machista y exigió al Gobierno andaluz que mantenga el reconocimiento explícito de esta realidad en sus políticas públicas para evitar, según afirmó, un retroceso en los derechos de las mujeres.