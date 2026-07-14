El PP destaca nuevas inversiones de la Junta en Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado este martes en Isla Cristina que el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno "no se ha detenido ni un solo día" y ha continuado impulsando inversiones para la provincia, al tiempo que ha defendido la nueva estructura del Ejecutivo autonómico tras el acuerdo de Gobierno.

Acompañado por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Isla Cristina, Emiliano Cabot, González ha señalado que el nuevo Ejecutivo estará basado en la gestión, la continuidad y el interés general de los andaluces, destacando especialmente el refuerzo del área de Sanidad, que pasará a depender de la Vicepresidencia Primera, así como la creación de una nueva Consejería de Vivienda para afrontar uno de los principales problemas de la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes.

Asimismo, ha valorado el nombramiento de la onubense Loles López al frente de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, subrayando que trabajará en materias como la dependencia, los servicios sociales y la igualdad.

En el ámbito de las inversiones para la provincia, González ha puesto como ejemplo la licitación de un pantalán flotante en el puerto de Isla Cristina, con una inversión superior a los 600.000 euros. También ha destacado las actuaciones previstas para modernizar las redes de suministro eléctrico y de agua en los puertos de Isla Cristina, Ayamonte y Punta del Moral.

El dirigente popular ha defendido que estas actuaciones evidencian que el Ejecutivo autonómico ha mantenido su actividad durante todo el proceso de negociación para la formación del Gobierno. "Juanma Moreno no ha parado ni un solo día. Al día siguiente de las elecciones ya estaba pensando en cómo mejorar la calidad de vida de todos los andaluces y, en este caso, de los onubenses y de los isleños", ha afirmado.