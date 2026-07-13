El PP clama por el "caos ferroviario" que sufre Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado este lunes el estado del servicio ferroviario que conecta la provincia con Sevilla y Madrid, denunciando el "caos ferroviario" que, a su juicio, padecen los usuarios tras un nuevo fin de semana marcado por incidencias en la línea Huelva-Madrid.

El dirigente popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener a la provincia en una situación de "abandono" por la falta de inversiones en las infraestructuras ferroviarias y ha asegurado que los onubenses están siendo tratados como "ciudadanos de segunda".

González ha afirmado que utilizar el tren desde Huelva "se ha convertido en una auténtica incertidumbre", al considerar que los viajeros desconocen si los servicios saldrán o llegarán a su destino con puntualidad debido a las continuas averías y retrasos registrados en la línea.

En este sentido, ha señalado que el deterioro del servicio está provocando una pérdida de confianza de los usuarios hacia el transporte ferroviario y ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central impulse las inversiones necesarias para modernizar las conexiones de la provincia.

El presidente provincial del PP también ha reprochado al PSOE de Huelva que, a su juicio, guarde silencio ante las incidencias que afectan a los viajeros onubenses. "Prefieren callar antes que denunciar las continuas incidencias que padecemos cada vez que nos montamos en un tren", ha manifestado.

Por último, Manuel Andrés González ha asegurado que el Partido Popular continuará reclamando mejoras en las infraestructuras ferroviarias de la provincia y exigiendo al Gobierno central las inversiones que considera necesarias para garantizar un servicio "digno y fiable" a los usuarios de Huelva.