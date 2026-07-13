El PSOE denuncia el "colapso" de las Urgencias del Juan Ramón Jiménez

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha denunciado este lunes la situación que atraviesan las Urgencias del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, asegurando que el servicio ha alcanzado una situación "límite" como consecuencia, a su juicio, de los recortes y la falta de planificación de la Junta de Andalucía.

En una comparecencia celebrada en la sede provincial del PSOE, Baluffo comenzó trasladando un recuerdo a las víctimas del incendio registrado en Los Gallardos (Almería) y expresó su reconocimiento a los profesionales del Plan Infoca por la labor que desempeñan en la protección de las personas y del medio natural.

A continuación, centró su intervención en la sanidad pública onubense, afirmando que las denuncias sobre el funcionamiento de las Urgencias del Juan Ramón Jiménez proceden de los propios profesionales sanitarios. Según explicó, los médicos alertan de esperas de hasta siete horas, falta de facultativos, guardias continuadas, ausencia de refuerzos y plantillas sometidas a una elevada presión asistencial.

El dirigente socialista sostuvo que esta situación "no es un accidente", sino el resultado de "ocho años de recortes, falta de planificación y abandono de la sanidad pública" por parte del Gobierno andaluz. En este sentido, criticó que durante el verano, cuando la población de la provincia aumenta por la llegada de visitantes, la respuesta de la Junta sea, según dijo, reducir recursos, camas y contrataciones.

Baluffo aseguró que el Ejecutivo autonómico está "enfrentando a médicos y pacientes" al no dotar de los recursos necesarios al sistema sanitario y afirmó que los profesionales están siendo llevados "al límite de su capacidad" al tener que asumir una elevada carga asistencial sin los refuerzos suficientes.

Durante su comparecencia también cuestionó los datos ofrecidos por la Junta sobre contrataciones estivales y aseguró que esos refuerzos "no se reflejan en la realidad" de los hospitales ni en la atención a los pacientes, insistiendo en que las listas de espera y la saturación de las Urgencias continúan aumentando.

El responsable socialista amplió sus críticas al conjunto de la sanidad onubense y aseguró que la provincia sigue siendo la que recibe un menor refuerzo sanitario durante el verano. Entre los datos expuestos señaló que más de 83.000 onubenses permanecen pendientes de una operación o de una consulta con un especialista, que la espera media para una intervención quirúrgica alcanza los 204 días y que existen más de 50.000 pruebas diagnósticas pendientes en el Hospital Juan Ramón Jiménez, entre ellas más de 7.000 TAC, más de 2.000 mamografías y más de 800 pruebas correspondientes a pacientes oncológicos.

Asimismo, recordó que, según su formación, continúan cerradas 20 camas hospitalarias, persisten los recortes en las Urgencias del Hospital de Riotinto, varios municipios siguen teniendo problemas para cubrir plazas médicas y seis de los siete centros de salud de la capital permanecen cerrados durante el verano. También criticó la falta de avances en el proyecto del Hospital Materno Infantil y reclamó la recuperación de servicios especializados como la unidad específica de ictus.

Baluffo concluyó reclamando a la Junta de Andalucía un incremento de las contrataciones y de los recursos sanitarios para la provincia, defendiendo que Huelva "merece la misma sanidad que cualquier otra provincia andaluza" y advirtiendo de que la situación actual "no puede seguir normalizándose".