El PP rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha criticado el modelo de financiación autonómica que, según ha afirmado, pretende impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que supondrá un perjuicio para Andalucía y, en consecuencia, para la provincia de Huelva. La dirigente popular ha acusado al Ejecutivo central de diseñar un sistema que responde a acuerdos políticos con los partidos independentistas y que, a su juicio, rompe el principio de igualdad entre comunidades autónomas.

Centeno ha señalado que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, pretende desarrollar el modelo elaborado por la exministra de Hacienda y actual secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, asegurando que fue concebido "para satisfacer las exigencias de los independentistas catalanes". En este sentido, ha defendido que Andalucía no puede seguir siendo una comunidad infrafinanciada y ha rechazado que el reparto de recursos dependa de pactos políticos.

La dirigente popular ha sostenido que una financiación insuficiente repercute directamente en la prestación de los servicios públicos. "Si no tenemos una financiación justa, hay menos recursos para la sanidad, para la educación y para la dependencia", ha afirmado, asegurando que esta situación afecta de forma directa a los ciudadanos de la provincia de Huelva.

Por último, Centeno ha reiterado que el Partido Popular continuará reclamando un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice, según ha dicho, la igualdad entre todos los españoles y un reparto de recursos basado en criterios de equidad. "Andalucía va a seguir reclamando lo que le corresponde por derecho, ni más ni menos", ha concluido.