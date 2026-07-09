El PSOE acusa a la Junta de "abandonar" la dependencia en Huelva

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Pepa González Bayo, ha criticado este jueves la gestión de la Junta de Andalucía en materia de dependencia y ha reclamado al Gobierno andaluz que agilice la tramitación de las ayudas y prestaciones. En una comparecencia ante los medios a las puertas de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la dirigente socialista ha contrapuesto el modelo del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el de la Junta presidida por Juanma Moreno.

González Bayo ha destacado que el Gobierno de España aprobará una nueva aportación de 900 millones de euros para el sistema de dependencia, que se suma a los 6.200 millones ya aprobados, situando la financiación estatal por encima de los 7.000 millones de euros, una cifra que ha calificado como "la mayor inversión de la historia" destinada a este servicio público.

Según la representante socialista, este incremento de recursos demuestra la apuesta del Ejecutivo central por reforzar el Estado del bienestar y garantizar la atención a las personas dependientes, frente a una Junta de Andalucía que, a su juicio, "no está gestionando adecuadamente" los recursos disponibles.

La diputada ha denunciado que en la provincia de Huelva más de 2.500 personas permanecen a la espera de una resolución de la Ley de Dependencia, una situación que considera "alarmante", ya que afecta principalmente a personas mayores que necesitan apoyo para continuar viviendo en sus hogares con una atención adecuada.

Además, ha asegurado que 308 personas han fallecido en Andalucía en lo que va de año mientras esperaban recibir una prestación o una resolución, una situación que ha calificado de "indigna". En este sentido, ha defendido que la Ley de Dependencia no solo mejora la calidad de vida de los usuarios, sino que también beneficia a sus familias y contribuye a prolongar la autonomía de las personas dependientes.

González Bayo ha recordado que la dependencia también constituye un importante motor económico para los municipios, especialmente en el medio rural, al favorecer la contratación de profesionales de ayuda a domicilio, generar empleo y contribuir a fijar población en los pueblos.

Por ello, ha instado al Gobierno andaluz a complementar el esfuerzo económico realizado por el Estado. "El dinero está; lo que falta es voluntad política y gestión", ha afirmado, recordando que la legislación establece que la financiación del sistema debe ser compartida entre el Estado y las comunidades autónomas.

La dirigente socialista ha insistido en que los plazos de resolución deben cumplirse porque la situación de las personas mayores puede cambiar en muy poco tiempo. "En cuestión de semanas una persona puede pasar de ser dependiente a gran dependiente, mientras las familias continúan esperando una respuesta de la administración", ha señalado.

Por último, González Bayo ha pedido a la Junta de Andalucía que aproveche el incremento de financiación estatal para reducir las listas de espera y garantizar que las prestaciones lleguen a quienes más las necesitan, defendiendo la dependencia como "un derecho fundamental" que debe gestionarse con eficacia y rapidez.