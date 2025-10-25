El PSOE exige al PP “verdad y soluciones urgentes” ante la situación del cribado del cáncer de mama en Andalucía

El PSOE de Huelva ha aprobado este sábado, durante la celebración de su Comité Provincial en Isla Cristina, una resolución política en la que exige al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al Gobierno andaluz del PP “una respuesta inmediata y transparente ante la denigrante situación del cribado del cáncer de mama”, que —según los socialistas— está afectando a miles de mujeres en la comunidad.

La secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, denunció la “falta de empatía” del Ejecutivo andaluz y criticó que Moreno Bonilla “se ausentara del pleno del Parlamento andaluz para no afrontar el problema más grave de su mandato”. “Estamos hablando de salud y de vidas humanas”, subrayó Limón, asegurando que “la indignación y el dolor de tantas mujeres merecen respuestas, no excusas”.

En la misma línea, la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, alertó del “grave deterioro de la sanidad pública andaluza” y acusó al Gobierno de la Junta de “recortar recursos y culpar a las mujeres afectadas, en lugar de asumir su responsabilidad”.

Con la resolución aprobada por aclamación, el PSOE reclama que se informe de inmediato a todas las mujeres no notificadas tras un cribado positivo, se refuerce el personal sanitario especializado y se garantice “transparencia total en los protocolos de seguimiento”.

María Eugenia Limón afirmó que “el único culpable de esta situación es el Gobierno del PP, que con sus recortes y privatizaciones está desmantelando la sanidad pública”. A su juicio, el deterioro del programa de cribado “no es un error puntual, sino el resultado directo de una política sanitaria orientada al negocio y no al bienestar”.

Durante el Comité Provincial, integrado por 218 miembros, también se reiteró el compromiso del partido con la defensa de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y el apoyo a las mujeres afectadas y a los profesionales sanitarios que han denunciado la situación.

“El PSOE de Huelva seguirá estando donde están los problemas, al lado de la gente, denunciando injusticias y buscando soluciones”, concluyó Limón.