El PSOE exige explicaciones por el cierre de los baños de la Plaza de las Monjas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una pregunta para el pleno ordinario de julio con la que solicitará al equipo de Gobierno del PP explicaciones por el cierre de los aseos públicos situados bajo el templete de la Plaza de las Monjas, que continúan sin prestar servicio pese al compromiso municipal de acometer su reforma.

Según ha señalado el PSOE, en el pleno de mayo de 2024 el Gobierno local anunció que las obras de reparación y adecentamiento se ejecutarían durante el mes de junio. Sin embargo, los socialistas denuncian que, transcurridos más de dos años desde aquel compromiso, las instalaciones permanecen cerradas y abandonadas.

Desde la formación consideran que esta situación resulta especialmente preocupante al tratarse de la Plaza de las Monjas, uno de los espacios públicos con mayor afluencia de vecinos y visitantes de la capital. A su juicio, la ausencia de unos aseos públicos perjudica especialmente a personas mayores, familias con menores y usuarios que transitan diariamente por el centro de la ciudad.

El PSOE también recuerda que el Ayuntamiento ha recurrido en distintas ocasiones a la instalación de aseos portátiles durante eventos multitudinarios, como el Carnaval, mientras las instalaciones permanentes siguen fuera de servicio.

Los socialistas sostienen que este caso refleja, a su juicio, la falta de gestión del equipo de Gobierno encabezado por la alcaldesa Pilar Miranda y critican que numerosos anuncios municipales no se hayan traducido en actuaciones ejecutadas.

Con esta iniciativa, el Grupo Municipal Socialista pedirá al Gobierno local que explique en el próximo pleno los motivos por los que los baños públicos de la Plaza de las Monjas continúan cerrados y cuándo está prevista su reapertura.