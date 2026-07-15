El PP reprocha al PSOE su silencio ante las inversiones pendientes en Huelva

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha acusado al PSOE onubense de guardar silencio ante lo que considera el “abandono” del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la provincia, al asegurar que, tras más de ocho años de mandato, Huelva continúa sin recibir las grandes infraestructuras que necesita.

Centeno ha afirmado que los dirigentes socialistas de la provincia “prefieren callar antes que defender los intereses de Huelva” y ha lamentado la falta de avances en proyectos estratégicos como la llegada del AVE, la mejora de las infraestructuras ferroviarias, la Ley del Trasvase, el túnel de San Silvestre, el canal de Trigueros, la presa de Alcolea, las carreteras o las actuaciones pendientes en el litoral onubense.

La dirigente popular ha sostenido que ninguna de estas iniciativas ha experimentado avances significativos durante los años de Gobierno socialista y ha reclamado una mayor implicación de los representantes del PSOE para exigir inversiones al Ejecutivo central.

Asimismo, Berta Centeno ha reprochado a los socialistas onubenses que, a su juicio, estén más preocupados por cuestiones internas que por los problemas de la provincia. En este sentido, ha criticado que el PSOE esté “más pendiente de cómo meter por la puerta de atrás a Enrique Gaviño en el Ayuntamiento de Huelva y alterar así el mandato de los ciudadanos en las urnas que de defender los intereses de los onubenses”.

La secretaria general del PP ha concluido asegurando que, después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, Huelva continúa esperando las grandes inversiones comprometidas por el Ejecutivo y ha instado al PSOE de la provincia a reclamar con mayor firmeza las actuaciones pendientes para el territorio.