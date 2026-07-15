El PSOE acusa al pacto entre PP y Vox de agravar la situación de la sanidad en Huelva

La diputada provincial del PSOE de Huelva Rosa Tirador ha criticado el acuerdo alcanzado entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y Vox, asegurando que supondrá "más recortes y privatización" de la sanidad pública y que tendrá un impacto especialmente negativo en la provincia de Huelva.

Según la dirigente socialista, el pacto responde a intereses políticos y no a la mejora de la asistencia sanitaria. En este sentido, ha afirmado que, mientras miles de pacientes esperan una operación, una prueba diagnóstica o una consulta con un especialista, el acuerdo no contempla medidas para reforzar las plantillas sanitarias, abrir más camas hospitalarias o mejorar los recursos asistenciales.

Tirador ha asegurado que Huelva es una de las provincias más perjudicadas por la gestión sanitaria de la Junta y ha denunciado que durante el verano se cerrarán hasta 120 camas hospitalarias, al tiempo que ha señalado que más de 83.000 onubenses permanecen en listas de espera para una intervención quirúrgica o una consulta especializada, con una demora media de 204 días para una operación.

Asimismo, ha apuntado que el Hospital Juan Ramón Jiménez acumula más de 50.000 pruebas diagnósticas pendientes y ha reprochado al Gobierno andaluz el retraso de infraestructuras y servicios como el Hospital Materno Infantil, los centros hospitalarios de alta resolución (Chares), la recuperación de Cirugía Vascular o el desarrollo de una Unidad de Ictus con mayores recursos.

La diputada socialista ha defendido que el principal problema de la sanidad andaluza no es la falta de profesionales, sino, a su juicio, la ausencia de voluntad política para contratarlos y mejorar sus condiciones laborales.

Por último, Rosa Tirador ha advertido de que el acuerdo entre el PP y Vox, en su opinión, profundizará en la privatización de la sanidad pública y ha asegurado que el PSOE continuará defendiendo un sistema sanitario público con más recursos, profesionales e inversiones para la provincia de Huelva.