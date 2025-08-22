El PSOE exige el cese de los responsables de la saturación en las urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez

El portavoz de Presidencia del PSOE-A y parlamentario por Huelva, Mario Jiménez, ha pedido este viernes el cese inmediato de los responsables de “tener a los enfermos amontonados en las urgencias” del Hospital Juan Ramón Jiménez, ante la “situación de deterioro” que afecta tanto a la plantilla sanitaria como a los pacientes. En rueda de prensa frente al hospital, el socialista denunció que “no se puede tener a los enfermos amontonados en las urgencias, ni maltratados en las áreas de hospitalización. Se les está tratando como si fueran ganado”.

Jiménez calificó el hospital como “una situación de derribo en estos momentos” y criticó que “en medio de una ola de calor, el aire acondicionado no ha funcionado” en varias áreas, especialmente en oncología, donde pacientes con enfermedades graves han tenido que soportar condiciones “verdaderamente tercermundistas”.

El parlamentario hizo un llamamiento tanto a la ciudadanía como a los trabajadores del centro: “Que los pacientes actúen, que no se queden callados, y que los trabajadores denuncien públicamente lo que está ocurriendo dentro. Esta situación no puede continuar ni un minuto más”.

Además, Jiménez denunció la priorización de la sanidad privada sobre la pública: “Mientras Huelva sufre una inversión insuficiente en hospitales públicos, se destinan cientos de millones de euros a centros privados, haciendo el negocio del siglo para los amiguetes del PP”.

El socialista concluyó señalando la necesidad de proteger al personal sanitario: “El SAS tiene que proteger a sus sanitarios, porque ya sufren maltrato laboral y, encima, agresiones de usuarios desaprensivos que no entienden que delante tienen a un magnífico profesional que carece de medios”.