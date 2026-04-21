El PSOE exige al Ayuntamiento de Lepe que cumpla sus obligaciones para desbloquear el Chare

El PSOE de Huelva ha reclamado al Ayuntamiento de Lepe, gobernado por el Partido Popular, que cumpla con sus obligaciones para permitir la apertura del Hospital de Alta Resolución de la Costa Occidental (Chare), actualmente finalizado pero aún cerrado.

En rueda de prensa, el candidato número dos al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha exigido al Consistorio que ejecute de manera inmediata las infraestructuras necesarias de suministro eléctrico, agua potable y saneamiento, cuya responsabilidad recae en la administración local según el protocolo firmado con la Junta de Andalucía.

Jiménez ha denunciado que, pese a que el hospital y sus accesos están terminados desde hace tiempo, la falta de estas conexiones básicas impide su puesta en funcionamiento, afectando a cerca de 100.000 vecinos de ocho municipios de la costa occidental onubense.

El dirigente socialista ha calificado la situación como “un monumento al sabotaje del PP a la sanidad pública”, acusando al equipo de gobierno local de bloquear una infraestructura clave. Además, ha criticado que el Ayuntamiento sí haya impulsado iniciativas relacionadas con la sanidad privada mientras, a su juicio, desatiende sus compromisos con este centro público.

Asimismo, ha pedido explicaciones tanto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, como al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por la situación del hospital.

El socialista ha insistido en la necesidad de ejecutar de forma urgente las obras pendientes para evitar más retrasos en la apertura del centro sanitario, subrayando que la provincia de Huelva presenta altos niveles de listas de espera y una inversión sanitaria inferior a la media andaluza.

Por último, Jiménez ha apelado a la ciudadanía de la costa occidental para que reflexione sobre la situación de la sanidad pública y ha vinculado la apertura del Chare a la necesidad de un cambio político en las próximas elecciones autonómicas.