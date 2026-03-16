El PSOE destaca la novena subida del Gobierno en becas y valora mejoras para estudiantes con matrículas parciales y alumnado con discapacidad

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, ha valorado positivamente la novena subida consecutiva en el sistema de becas impulsada por el Gobierno de España desde 2018, tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto que regula estas ayudas para el curso 2026-2027, que contará con una inversión histórica de 2.559 millones de euros.

Montiel ha destacado que esta cifra supone un incremento del 83% respecto a la inversión destinada en 2018, lo que, a su juicio, refleja el compromiso del Ejecutivo con la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Entre las principales novedades de la convocatoria, la responsable socialista ha puesto el acento en las mejoras dirigidas a estudiantes con matrículas parciales y al alumnado con discapacidad. En el caso de los universitarios y estudiantes de enseñanzas artísticas superiores que cursen entre 48 y 59 créditos, podrán percibir parte de la beca de renta y de la beca de residencia siempre que cumplan el resto de requisitos establecidos.

Para Montiel, se trata de “una medida justa que corrige una situación que perjudicaba especialmente a quienes compaginan estudios y trabajo”.

Asimismo, ha resaltado que el alumnado con discapacidad verá adaptados los requisitos académicos para acceder a las ayudas, considerándose matrícula completa con 45 créditos en lugar de los 60 habituales.

La dirigente socialista también ha señalado la actualización de los umbrales de patrimonio en torno a un 10%, después de quince años sin modificaciones. “Era necesario actualizar estos indicadores para reflejar la realidad económica de muchas familias y evitar que se quedaran fuera del sistema de becas por criterios desfasados”, ha explicado.

Con esta inversión, el Gobierno prevé que cerca de un millón de estudiantes puedan beneficiarse de estas ayudas entre la convocatoria general y la destinada a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Montiel ha recordado además el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la puesta en marcha de las becas Medrano, un programa que permitirá al alumnado estudiar en universidades de otras comunidades autónomas con una ayuda mínima de 900 euros mensuales.

Para la secretaria de Educación del PSOE de Huelva, este conjunto de medidas “demuestra el compromiso firme del Gobierno con la educación pública y con facilitar que ningún joven tenga que renunciar a sus estudios por motivos económicos”.