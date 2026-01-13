Susana Rivas denuncia el abandono de la Junta a San Bartolomé de la Torre y a la provincia de Huelva

La parlamentaria andaluza del PSOE Susana Rivas ha denunciado este lunes en San Bartolomé de la Torre lo que considera un nuevo abandono del municipio y de la provincia de Huelva por parte del Gobierno andaluz. En una comparecencia pública, Rivas ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de “dar la espalda y ningunear” a los vecinos y vecinas de la localidad.

Según ha expuesto, el municipio lleva años reclamando mejoras básicas en materia sanitaria, como la incorporación de un tercer médico, un pediatra, un celador y el mantenimiento de la ambulancia medicalizada. “No puede ser que se les quite un recurso esencial y se deje únicamente una ambulancia básica”, ha señalado, subrayando que estas demandas cuentan con el respaldo de la alcaldesa y de la ciudadanía.

Rivas ha enmarcado esta situación en lo que ha calificado como un agravio estructural hacia la provincia de Huelva, recordando que en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 vuelve a ser la provincia que menos inversión recibe. “Una vez más, los onubenses nos quedamos a la cola”, ha lamentado, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo andaluz destine, según sus datos, 4.600 millones de euros a la sanidad privada.

Frente a este modelo, la parlamentaria socialista ha defendido la propuesta del Gobierno de España y del PSOE para un nuevo sistema de financiación autonómica. En este sentido, ha recordado que la ministra de Hacienda y candidata socialista, María Jesús Montero, anunció recientemente un modelo que permitiría a Andalucía contar con 4.850 millones de euros adicionales. “Ese dinero podría destinarse a dependencia, educación pública y sanidad pública, si la Junta así lo decidiera”, ha afirmado.

En materia educativa, Rivas ha puesto el foco en la atención a la diversidad y ha denunciado un caso concreto en San Bartolomé de la Torre, donde, según ha explicado, un menor con necesidades educativas especiales ha sido derivado a otro municipio por falta de recursos en el sistema público andaluz. “Ese niño tiene el mismo derecho que cualquier otro a estudiar en su pueblo”, ha señalado, calificando la situación de “inadmisible”.

Asimismo, ha acusado al Gobierno andaluz de recortar derechos sociales, especialmente a mayores, menores y mujeres, y ha denunciado la falta de transparencia en el cribado del cáncer de mama. “Llevamos meses solicitando datos y no se nos facilitan”, ha afirmado.

Por último, Susana Rivas ha apelado a la movilización del electorado progresista ante la próxima convocatoria de elecciones autonómicas. “Es necesario acudir a las urnas para cambiar el Gobierno andaluz y construir un Ejecutivo que blinde los servicios públicos y garantice derechos para todos los andaluces y andaluzas”, ha concluido.