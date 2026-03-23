El PSOE denuncia que el mercado de San Sebastián sigue sin aire acondicionado

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha denunciado que el Mercado de San Sebastián continúa sin sistema de aire acondicionado ocho meses después de su inauguración, una situación que consideran “inadmisible” y que, a su juicio, refleja la “incapacidad” del actual equipo de Gobierno para gestionar este espacio.

Ante esta situación, el PSOE ha registrado una pregunta para el próximo Pleno del 27 de marzo con el objetivo de que el equipo de Gobierno aclare los plazos previstos para la instalación definitiva del sistema de climatización.

El mercado, inaugurado el 24 de julio de 2025 como un espacio renovado y adaptado al comercio de proximidad, ya sufrió las consecuencias de esta carencia durante el pasado verano, cuando las altas temperaturas dificultaron la actividad diaria. Ahora, con la llegada de la primavera y el progresivo aumento del calor, la preocupación vuelve a crecer entre comerciantes y usuarios.

Desde el grupo socialista han advertido de que la ausencia de aire acondicionado es especialmente grave en un espacio dedicado a la venta de productos perecederos, donde resulta fundamental garantizar condiciones adecuadas de conservación y seguridad alimentaria, así como un entorno digno para trabajadores y clientes.

Asimismo, han criticado la gestión del equipo de Gobierno del PP, asegurando que “ni siquiera está siendo capaz de gestionar correctamente la herencia recibida”, en referencia a un proyecto cuya rehabilitación fue impulsada y ejecutada durante el anterior mandato socialista.

El Mercado de San Sebastián, ubicado en el barrio de Huerta Mena, fue objeto de una rehabilitación integral tras más de dos décadas de abandono, con una inversión de 2,1 millones de euros cofinanciados con fondos europeos Next Generation y apoyo del Gobierno de España.

El PSOE ha exigido al equipo de Gobierno que “deje la propaganda y empiece a resolver los problemas reales” y ha reclamado una actuación urgente para dotar al mercado de un servicio básico que consideran imprescindible para su correcto funcionamiento.