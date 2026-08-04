El PSOE denuncia que los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena llevan meses sin servicio de cafetería

El PSOE de Huelva ha denunciado este martes la situación que atraviesan los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, cuyos servicios de cafetería permanecen cerrados desde hace meses. La diputada provincial Pepa González Bayo ha calificado esta circunstancia de "auténtica vergüenza" y de muestra de la "insensibilidad humana" del Gobierno andaluz.

La dirigente socialista ha asegurado que el cierre de estos servicios refleja "la degradación y el desmantelamiento de la sanidad pública" en la provincia, responsabilizando directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Según ha recordado González Bayo, el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez permanece sin cafetería desde julio del pasado año, después de que una inspección certificara incumplimientos de la normativa sanitaria. En el caso del Hospital Infanta Elena, el servicio permanece cerrado desde el 4 de febrero debido a la huelga indefinida de la plantilla por impagos.

La diputada ha lamentado que pacientes, familiares y profesionales sanitarios se vean obligados a salir del hospital para poder comer o recurrir a máquinas expendedoras durante su estancia en los centros sanitarios.

Asimismo, ha señalado que esta situación es un ejemplo más de los problemas que, a su juicio, afectan a la sanidad pública onubense, como las listas de espera, la saturación de las urgencias o la falta de profesionales.

Por todo ello, el PSOE de Huelva ha reclamado a la Junta de Andalucía una solución urgente que permita restablecer el servicio de cafetería y comedor en ambos hospitales, al considerar que se trata de una prestación básica para pacientes, acompañantes y trabajadores sanitarios.