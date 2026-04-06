El PSOE denuncia la “privatización” del servicio de ambulancias en Huelva y la exclusión del consorcio local

El PSOE de Huelva ha denunciado este lunes la decisión de la Junta de Andalucía de adjudicar el servicio de transporte sanitario en la provincia a una empresa privada, dejando fuera al consorcio onubense que venía prestando este servicio desde hace más de 30 años.

La secretaria general del PSOE en la provincia, María Eugenia Limón, ha calificado esta medida como “un nuevo saqueo de la sanidad pública”, al considerar que supone una “privatización” del servicio de ambulancias. Según ha explicado, la adjudicación se ha realizado a la empresa Grupo SSG, vinculada a un fondo de inversión, lo que ha dejado fuera a cinco empresas locales que conformaban el consorcio y que daban empleo a más de 350 familias.

Limón ha advertido de la situación de incertidumbre en la que se encuentran estos trabajadores, señalando que “no saben qué va a pasar con ellos”, y ha criticado que el proceso de adjudicación se haya basado en un criterio económico que, a su juicio, perjudica a las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE trabajará junto a técnicos sanitarios y vecinos para evitar que esta medida se consolide, defendiendo que los municipios no vean reducidos sus recursos sanitarios. “No podemos permitir que servicios esenciales como el transporte sanitario se vean afectados por decisiones que no tienen en cuenta la realidad del territorio”, ha subrayado.

La dirigente socialista también ha cuestionado las posibles consecuencias del nuevo modelo, planteando dudas sobre la calidad y rapidez del servicio en municipios como San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los Castillejos, Villablanca o Trigueros.

Por último, ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a ofrecer explicaciones sobre esta adjudicación y ha insistido en la necesidad de garantizar un servicio público de calidad en toda la provincia.