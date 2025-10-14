El PSOE denuncia “mentiras” y caos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha denunciado este martes la situación “caótica” que atraviesa el cribado del cáncer de mama en Andalucía y su posible extensión a otros tipos de cáncer, como los de cérvix y colon. Según Gaviño, miles de mujeres han visto retrasados sus resultados y se encuentran “sumidas en un miedo absoluto” debido a la falta de comunicación de la Administración.

El parlamentario ha acusado al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Partido Popular de afrontar esta crisis con “mentiras” y de minimizar la gravedad de los hechos. Entre otros aspectos, ha señalado que el presidente de la comunidad, Juanma Moreno Bonilla, negó en el Parlamento que se hubieran derivado mamografías a la sanidad privada, cuando en realidad existen 311.000 pruebas externalizadas, según contratos con empresas privadas.

Gaviño ha criticado la falta de planificación y la tardanza en la contratación de 119 radiólogos, una medida que considera insuficiente y que llega “demasiado tarde” para muchas pacientes. Además, ha denunciado que en Huelva hay 19.000 pruebas de imagen pendientes, con alrededor de 3.000 mujeres afectadas, mientras la delegada provincial de Salud asegura que no hay casos pendientes.

El socialista ha calificado la gestión como “la mayor negligencia sanitaria de la historia de España” y ha pedido responsabilidades políticas, instando a dimitir o cesar a quienes han mentido o han contribuido al retraso de los cribados. Para Gaviño, la estrategia del PP pone por delante los votos antes que la salud de los ciudadanos, generando “daño infinito” a las pacientes afectadas y sus familias.

En su intervención, el portavoz provincial ha insistido en que esta crisis sanitaria refleja un modelo que “deteriora lo público para favorecer a la sanidad privada” y que la mentira sistemática genera consecuencias directas en la vida y la salud de las personas.