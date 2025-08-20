El PSOE denuncia el intento del PP de culpar al Ayuntamiento del estado del centro médico cuando la responsabilidad es de Moreno Bonilla

El alcalde de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez, ha denunciado lo que califica como “una campaña de bulos” del Partido Popular para responsabilizar al Ayuntamiento del mal estado del centro médico del municipio, cuando —según ha subrayado— la climatización y el mantenimiento integral del edificio son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía.

Domínguez ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de “desviar fondos de la sanidad pública a la privada mientras condena a usuarios y profesionales de Paterna a soportar condiciones insufribles” por la falta de climatización y el deterioro de las instalaciones.

“El PP pretende engañar a los vecinos diciendo que es el Ayuntamiento el responsable, cuando la realidad es que nuestra única competencia es el mantenimiento básico”, ha explicado el regidor socialista, quien recordó que el Consistorio ha cumplido con sus obligaciones, citando como ejemplo la instalación de equipos de aire acondicionado en el colegio público aun sin ser competencia municipal.

El alcalde mostró además el convenio firmado en 2023 con la Junta, que destina 39.550 euros anuales, de los cuales más de 32.000 se emplean en salarios de limpieza, quedando unos 7.000 euros para suministros y pequeños gastos de mantenimiento. “Con esta cantidad es imposible asumir el coste real, más aún con la subida de la luz, el agua y otros suministros”, afirmó.

En este sentido, Domínguez advirtió de que, si la situación no se rectifica, el Ayuntamiento exigirá que sea directamente el SAS o el Área de Salud de La Palma quien asuma la gestión del centro médico.

Finalmente, instó al Gobierno andaluz a “ponerse las pilas” y afrontar las reformas necesarias: “Pongan la calefacción y el aire acondicionado central como tenía este centro en sus orígenes, hagan las obras necesarias y dejen de derivar dinero a la sanidad privada. La credibilidad de la Junta está por los suelos y los vecinos de Paterna no vamos a consentir esta situación ni un día más”.