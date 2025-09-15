El PSOE denuncia hacinamiento en el CEIP Fray Claudio de Trigueros y acusa a Moreno Bonilla de deteriorar la educación pública

Familias del CEIP Fray Claudio de Trigueros protagonizaron hoy una protesta a las puertas del centro para denunciar las condiciones de masificación y deficiencias en la infraestructura educativa, acompañadas por el portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, y la secretaria de Educación, Irene Montiel. Padres, madres, abuelos y alumnos se negaron a entrar en clase como medida de reivindicación.

Gaviño denunció que el Gobierno andaluz está imponiendo aulas con casi 30 alumnos, incluyendo niños y niñas con necesidades educativas especiales, lo que dificulta ofrecer una enseñanza de calidad. “Esto es un ataque directo a la educación pública. No es un error, es una estrategia para favorecer la educación privada y degradar la pública”, subrayó.

El portavoz socialista también criticó el fracaso del plan de climatización, señalando que de 489 centros educativos en la provincia, solo 34 han recibido actuaciones en cinco años, y los sistemas instalados requieren un coste adicional de 18.000 euros que la Junta pretende trasladar a los ayuntamientos.

Además, Gaviño recordó que el PP ha cerrado casi 300 aulas públicas en Huelva y 2.000 en Andalucía, mientras que las aulas prefabricadas, prometidas para eliminar, se han incrementado en 50 unidades.

El PSOE anunció que seguirá acompañando a las familias y llevará la voz de Trigueros al Parlamento de Andalucía, exigiendo más profesorado, atención a necesidades especiales y centros modernos y dignos. “Todo lo que no sea eso es defraudar a nuestros niños y niñas y a sus familias”, concluyó Gaviño.