El PSOE denuncia el “desastre” de la sanidad pública andaluza y critica a Moreno Bonilla

El secretario de Salud y Consumo del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, ha expresado su profunda preocupación por la situación de la sanidad pública en Andalucía, acusando al gobierno de Juan Manuel Moreno de priorizar la confrontación política y la campaña electoral frente a la atención sanitaria de los ciudadanos.

Según Pinto, la provincia de Huelva sufre déficit en infraestructuras, largas listas de espera y problemas en centros como el hospital Juan Ramón Jiménez, donde se han detectado incidencias en climatización y saturación de servicios. También ha señalado los cierres de centros de salud durante el verano y la reducción de atención en localidades como Biotinto, lo que afecta no solo al municipio, sino a toda la comarca del Andévalo, Sierra y Cuenca Minera.

El dirigente socialista ha criticado que, mientras Andalucía cuenta con más de dos millones de personas esperando una cita médica u operación, la Junta no recibe del Gobierno central la quita de deuda de más de 19.000 millones de euros, de los cuales 1.900 millones corresponderían a Huelva, fondos que podrían aliviar la situación de la sanidad pública.

Pinto también ha cuestionado los datos oficiales sobre listas de espera, asegurando que la reducción de operaciones quirúrgicas reportada por la Junta se debe a la disminución de consultas de especialistas, lo que en realidad retrasa la atención y la programación de intervenciones.

El PSOE reclama un plan urgente para mejorar la atención sanitaria, garantizar recursos humanos suficientes y completar infraestructuras pendientes, como el Hospital Materno Infantil y otros proyectos en la provincia, para revertir la situación crítica que atraviesa la sanidad pública andaluza.