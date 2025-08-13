El PSOE denuncia condiciones “tercermundistas” por falta de climatización en la planta de oncología del Hospital Juan Ramón Jiménez

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha denunciado la situación “insostenible, inhumana y absolutamente tercermundista” que atraviesa la planta de oncología del Hospital Juan Ramón Jiménez, que lleva meses sin climatización. Según Gaviño, la falta de aire acondicionado convierte en insoportables los tratamientos y la estancia de los pacientes, especialmente en esta época de altas temperaturas.

El parlamentario ha alertado de que familiares de pacientes se ven obligados a aportar ventiladores, paños húmedos y botellas frías para intentar aliviar el calor, mientras las habitaciones deben permanecer cerradas por motivos sanitarios. La planta, ubicada en la última planta del hospital con orientación completa al sol, acumula calor desde el amanecer hasta el ocaso, agravando las dificultades de quienes ya padecen tratamientos oncológicos.

Gaviño ha criticado la inacción del Gobierno andaluz: “Moreno Bonilla mira hacia otro lado mientras enfermos de cáncer y sus familias sufren un infierno de calor en pleno tratamiento. Esto es una cuestión de humanidad, dignidad y salud pública”. También ha subrayado la labor encomiable del personal sanitario, que trabaja en condiciones extremas sin que se le proporcione el entorno adecuado.

El PSOE exige una actuación inmediata para restablecer la climatización en la planta y ha recordado que “la sanidad pública no puede funcionar a base de parches improvisados y la buena voluntad de las familias”. La denuncia busca llamar la atención sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas y seguras para pacientes y trabajadores del hospital.