El PSOE denuncia el colapso de la dependencia y la sanidad pública en Andalucía

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha lanzado duras críticas al Gobierno andaluz por la gestión de servicios esenciales como la dependencia y la sanidad pública, en un encuentro con los medios en apoyo a las reivindicaciones de las personas mayores convocadas por UGT y CCOO.

Baluffo denunció que el sistema de dependencia en Andalucía es “un absoluto desastre” que golpea de lleno a miles de familias onubenses. Según sus datos, en la provincia hay más de 30.000 personas pendientes de evaluación, y solo entre mayo y la actualidad “112 personas han muerto antes de que la Junta las haya atendido para que la dependencia fuera una realidad”.

“El Gobierno de Moreno Bonilla está dejando que las personas fallezcan sin recibir lo que por ley les corresponde. Es algo inhumano”, reprochó el dirigente socialista, que recordó que Andalucía es la comunidad donde más se tarda en evaluar la dependencia, con una media de 565 días, “casi dos años de espera, una auténtica barbaridad”.

En paralelo, el responsable socialista alertó de la “grave situación” de la sanidad pública en Andalucía. “Hemos conocido casos de mujeres que tras hacerse una prueba de cribado de cáncer de mama han tenido que esperar más de un año para recibir los resultados, en algunos casos positivos para cáncer. Se está jugando con la vida de la gente”, afirmó.

Baluffo acusó al presidente de la Junta de desviar recursos hacia la sanidad privada “mientras la pública se deteriora a pasos agigantados”. En este sentido, reclamó que “deje de obsesionarse con bajar impuestos a gimnasios o animales de compañía y se centre en garantizar que la sanidad pública vuelva a ser la joya de la corona que nunca debió dejar de ser”.

“Estamos ante un caso de absoluta inhumanidad y de un presidente absorto en otros intereses mientras nuestros mayores y nuestras mujeres sufren las consecuencias de sus políticas”, concluyó.