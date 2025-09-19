El PSOE denuncia el bloqueo en el acceso a la vivienda en Andalucía

La parlamentaria andaluza y miembro de la Ejecutiva del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha comparecido ante los medios para denunciar la situación crítica que sufren miles de familias en Andalucía debido al encarecimiento del alquiler y la falta de vivienda pública.

Rivas puso como ejemplo la dificultad de muchos jóvenes para estudiar fuera de sus municipios, ante un mercado de alquiler “por las nubes” que les impide trasladarse a otras localidades. Según la parlamentaria, el Gobierno de Moreno Bonilla ha incumplido sus promesas: “Nos dijo que iba a construir 40.000 viviendas, luego 20.000, y en más de siete años ni siquiera ha llegado a 200 viviendas en Huelva”, aseguró.

La dirigente socialista criticó también el rechazo del Ejecutivo andaluz a la quita de 19.000 millones de euros de deuda planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recursos que podrían destinarse al acceso a vivienda. Además, denunció que, a pesar de que Andalucía concentra el 25% de las viviendas turísticas, la Junta solo inspecciona un 3%, lo que califica como un “modelo especulativo de pelotazo urbano” que perjudica a miles de andaluces.

Frente a este escenario, Rivas defendió el modelo propuesto por el PSOE, que prioriza el derecho a una vivienda digna y plantea generar planes de vivienda para jóvenes, aumentar la inversión hasta los 7.000 millones de euros en 2030 y garantizar un futuro accesible para toda la ciudadanía.

“De cara a las próximas elecciones autonómicas, solo hay dos caminos: el modelo de Moreno Bonilla, que especula y deja a los andaluces a la deriva, o el modelo socialista que defiende María Jesús Montero, garantizando vivienda para todos”, concluyó Susana Rivas.