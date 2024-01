El PSOE denuncia el "ataque brutal" a la educación pública de Moreno Bonilla y el PP

La secretaria de Organización del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, y el secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia, Javier Huete, han denunciado hoy “el ataque brutal, directo y sin precedentes, que sufre la educación desde que el PP gobierna la Junta de Andalucía”. Para Tirador, la hoja de ruta del presidente, Moreno Bonilla, es “desprestigiar, atacar y abandonar lo público. Todo con un objetivo, primar la educación privada e incentivar la concertada”.

Se trata de un Gobierno que ha calificado de “indolente”, porque está llevando a efecto “los mayores recortes de la historia en materia educativa, al igual que ocurre con la sanidad”, ha dicho la también diputada. “Falta de inversión en infraestructuras educativas, falta de contratación de los docentes, que nos lleva a la destrucción de 4.000 puestos de trabajo en Andalucía. Han desaparecido 2.000 unidades educativas desde 2018, 175 en Huelva; y una elevada ratio en todas las aulas y niveles educativos, situación denunciada por los sindicatos ante la Fiscalía, ya que estamos en el límite, muy por encima de la media nacional”.

A todo ello hay que añadir que el presupuesto en la Formación Profesional privada ha aumentado el 50%, mientras que en la pública solo un 30%”. Además, han hecho alusión a casos concretos que se han dado en la provincia y que “evidencian -ha señalado Tirador- una nefasta gestión”, como la supresión del ciclo formativo del IES de Santa Olalla del Cala, el cierre del CEIP Tres Carabelas en la capital, “sin explicaciones, sin intentar solventar las incidencias que presentaba”. Huete, por su parte, ha apuntado los problemas que se están dado en el IES Saltés de Punta Umbría, donde a los dos meses de clase aún les faltaba el taller y dos profesores, pero resulta que estamos a finales de enero y sigue faltando un profesor”.

Ambos han coincidido en denunciar la situación que vive el IES San Blas de Aracena, donde, “tras varios años de comunicar la dirección a la Consejería las condiciones en las que estaba el centro, la Junta ha hecho caso omiso a la situación y ha llegado el momento en que en el instituto se han producido derrumbamientos, hasta el extremo de clausurar ocho aulas”, ha señalado la secretaria de Organización, para continuar diciendo que “cuando Moreno Bonilla ha visto el problema en sus espaldas y ha sentido la presión mediática, del Ayuntamiento y del pueblo de Aracena es cuando ha reaccionado”. Javier Huete, a este respecto, ha apuntado que “no han caído en la cuenta hasta que el alumnado y toda la comunidad educativa han salido a la calle a protestar”, por lo que “no es lo que se merece nuestra tierra, ni el alumnado, el modelo que merecemos es el de la mayor financiación de becas y ayudas del Estado, como ha hecho el Gobierno de España, es el de la bonificación del 99% de las matrículas universitarias, el de la gratuidad de los libros”.

Para Rosa Tirador, “cada cosa que miramos en un pasito más para incentivar lo privado”. Javier Huete ha expresado que “este no es el modelo que queremos, el modelo de un presidente que se sube el sueldo y lo sube a sus altos cargos, no queremos un modelo que difiere dinero a una entidad privada, de dudosa finalidad; un presidente que continuamente falta el respeto a la sociedad andaluza y española cuando no piensan como él; y no es el modelo de una Junta que pretende retroceder 40 años atrás para que los hijos y las hijas de las familias trabajadoras no podamos acceder libremente a tener un futuro mejor, independientemente de nuestro apellido o de nuestra cartera, de cómo tengamos nuestra cuenta corriente”.