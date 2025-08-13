El PP de Huelva acusa al alcalde de Bonares de “irresponsabilidad” por delegar el teléfono de la Policía Local en personas ajenas al cuerpo

La secretaria general del Partido Popular en la provincia de Huelva, Berta Centeno García, junto a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bonares, Begoña Limón Macías, y varios concejales del municipio, han denunciado públicamente la “irresponsabilidad” del alcalde socialista, Juan Antonio García, por delegar la atención del teléfono de la Policía Local en personas sin formación, sin autorización y ajenas al cuerpo policial.

Según han explicado, esta práctica se estaría llevando a cabo durante fines de semana, festivos y en las horas de descanso de los agentes, con el objetivo de recibir llamadas de emergencias, denuncias y alertas ciudadanas.

Centeno ha advertido de la gravedad de la situación: “Es una irresponsabilidad grave que no solo pone en riesgo vidas, sino que también vulnera derechos fundamentales como la protección de datos y la privacidad”.

Los populares han exigido al regidor una rectificación inmediata y han pedido garantías de que el servicio de atención telefónica de la Policía Local se preste exclusivamente por profesionales cualificados y autorizados para ello, cumpliendo así con la normativa de seguridad y protección ciudadana.