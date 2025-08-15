El PSOE de Almonte denuncia el abandono educativo por parte de la Junta y el Ayuntamiento y el ahogo a la agricultura tradicional

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almonte, José Miguel Espina, ha criticado que el pleno municipal haya rechazado las dos mociones presentadas por el PSOE, que buscaban dar respuesta a problemas urgentes en el municipio: el grave déficit de infraestructuras educativas y las políticas que asfixian a la agricultura tradicional almonteña.

Por su parte, Macarena Robles, secretaria general del Partido Socialista de Almonte, ha recordado que la educación pública es un derecho fundamental y que la Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Moreno, lleva años prometiendo infraestructuras educativas que jamás llegan. “Hablamos de comedores, gimnasios, aseos, eliminación de barreras arquitectónicas, ampliaciones y adaptaciones para necesidades específicas… actuaciones valoradas en más de 4 millones de euros para 2023 y 2024 que no se han ejecutado”.

Robles ha acusado al Gobierno andaluz de abandonar la educación pública para beneficiar a la privada y ha advertido que el deterioro de las infraestructuras educativas en Almonte, El Rocío y Matalascañas “es un verdadero calvario para la escolarización”.

También ha criticado que el equipo de Gobierno local, liderado por Francisco Bella, “mire hacia otro lado y no exija con firmeza el cumplimiento de estas inversiones, convirtiéndose en cómplice de las políticas de derechas de Moreno Bonilla”.

De la misma forma, Robles ha exigido al equipo de gobierno que, de cara al próximo curso escolar, acometan las actuaciones de mantenimiento necesarias en los centros educativos del municipio, toda vez que los centros escolares llevan dos años ya sin pintarse y no siendo sometidos a las labores de mantenimiento ordinarias que corresponden al Ayuntamiento.

De la misma manera, los hasta hace poco concejales del pp en Almonte y el representante de vox se abstienen en lugar de apoyar una moción que apuesta claramente por una educación pública y de calidad. El PP de Almonte ni está ni se le espera, a la sombra del dirigente de Ilusiona y nada tiene que decir ante la situación de abandono de la Junta de Moreno Bonilla de las instalaciones educativas públicas de Almonte.

En cuanto a las segunda moción, José Miguel Espina ha denunciado que el Gobierno local está condenando a la agricultura de secano con subidas abusivas del canon de los Montes de Propios —de 90 a 300 euros por hectárea— y la imposición de una tasa de 170 euros por la retirada de residuos en el campo, “aplicada de forma indiscriminada sin distinguir entre usos recreativos y habitacionales”.

Asimismo, ha afirmado que “la gestión de Francisco Bella en el campo almonteño es un desastre: abandono de caminos, recogida de basura ineficaz y un afán recaudatorio que está provocando el abandono de concesiones y el declive de una actividad tradicional y arraigada en nuestro municipio”.

Por ello, el PSOE de Almonte ha exigido que se constituya una comisión de trabajo con todos los grupos políticos, técnicos y asociaciones agrícolas para frenar esta situación, eliminar la tasa de residuos en casos no habitacionales, mejorar el sistema de recogida y rebajar el canon del secano a los 90 euros anteriores. “Una vez más el alcalde de Almonte demuestra el abandono de un sector tan importante como es la educación y el castigo a los agricultores”.