El PSOE denuncia el abandono de las carreteras autonómicas y las infraestructuras sanitarias en Huelva

El secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha denunciado este viernes el “abandono absoluto” que, a su juicio, sufre la provincia por parte del Gobierno andaluz, poniendo el foco en el grave estado de las carreteras autonómicas y en el bloqueo de infraestructuras sanitarias fundamentales. Según ha señalado, se trata de una situación “insostenible y peligrosa” que afecta directamente a la seguridad y a la vida diaria de miles de onubenses.

Durante su comparecencia ante los medios, Baluffo ha advertido de que numerosas vías de titularidad autonómica presentan un deterioro alarmante sin que exista actuación alguna por parte de la Junta. Entre los ejemplos citados ha destacado la A-494 entre Mazagón y Matalascañas, “con un firme completamente reventado y baches generalizados”, o la A-476 en Nerva, que continúa cortada tras el temporal de noviembre, manteniendo incomunicada a la provincia con Sevilla. A ello ha sumado otras carreteras como la A-483 entre Almonte y El Rocío, la A-434 en Cala o las vías que conectan Almonte con Hinojos y Puebla de Guzmán con Minas de Herrerías, denunciando que los arreglos, cuando se producen, son parciales y “más propagandísticos que efectivos”.

El dirigente socialista ha afirmado que este abandono no es un problema puntual de movilidad, sino “una cuestión de igualdad y de derechos”, al considerar que Huelva está siendo discriminada frente a otros territorios donde sí se están ejecutando obras. En este contexto, ha contrapuesto la actuación del Gobierno de España en infraestructuras y en la respuesta a los daños provocados por los temporales en zonas costeras como Matalascañas, Isla Cristina o El Portil, con el silencio y la ausencia de la Junta de Andalucía ante estas situaciones.

Baluffo también ha cargado contra la gestión sanitaria del Ejecutivo andaluz, criticando los retrasos en proyectos como el Hospital Materno Infantil de Huelva, del que ha asegurado que “no cuenta con presupuesto real suficiente para iniciar las obras en 2026”, así como la paralización de los chares de Lepe y Bollullos. A su juicio, tras ocho años de gobierno del Partido Popular, “Huelva sigue siendo la única provincia sin Materno Infantil y el vagón de cola de Andalucía”, por lo que ha reclamado hechos y no anuncios, advirtiendo de que “no se puede jugar con la sanidad pública ni con la salud de los ciudadanos”.