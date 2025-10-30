El PSOE critica los presupuestos autonómicos y alerta del abandono de Huelva

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Pepa González Bayo, ha cargado contra los presupuestos autonómicos presentados por el Gobierno de Moreno Bonilla, denunciando que “vuelven a olvidar a Huelva y a su sanidad pública”, y que reflejan “una política centrada en la imagen, no en las personas”.

González Bayo ha puesto de ejemplo la situación de la sanidad, con más de 40.000 pruebas de imagen pendientes en la provincia, y retrasos en el cribado de cáncer de mama. Sin embargo, ha enfatizado que la crítica principal apunta a los presupuestos como instrumento de propaganda, diseñados para “lavar la imagen del Ejecutivo de cara a las elecciones de 2026” y no para atender las necesidades reales de la ciudadanía.

La diputada socialista ha subrayado que mientras el Gobierno del PP destina recursos a campañas de autobombo, los onubenses sufren las consecuencias de años de recortes y abandono, y ha reclamado comisiones de investigación para aclarar los fallos en programas como el cribado del cáncer de mama.

González Bayo ha dejado claro que el PSOE no negociará ni apoyará los presupuestos mientras no se depuren responsabilidades y se garanticen inversiones reales en los servicios esenciales de la provincia. “Queremos presupuestos que prioricen la salud, la educación y la justicia, no que maquillen el abandono con titulares y propaganda”, ha sentenciado.