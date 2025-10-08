El PSOE celebra la adjudicación de los proyectos del AVE a Huelva y respalda la huelga por Palestina

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, se mostró esta mañana satisfecho con la reciente adjudicación de la redacción de los cinco tramos de los proyectos de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva, anunciada por el Ministerio de Transportes a través del ministro Óscar Puente.

Baluffo calificó la noticia de “histórica” para la ciudad y la provincia, señalando que por primera vez en más de 40 años un gobierno ha dado pasos concretos para hacer realidad una infraestructura de esta magnitud. Según el dirigente socialista, este avance acerca a Huelva a contar con una conexión de alta velocidad que transformará el transporte y la conectividad de la provincia. “Estamos felices, contentos y orgullosos de esta noticia histórica, que acerca la llegada de la alta velocidad a Huelva gracias a un gobierno comprometido con el territorio”, afirmó.

Durante la convocatoria de prensa, Baluffo también hizo hincapié en el apoyo del PSOE a la huelga general convocada por UGT y Comisiones Obreras el próximo 15 de octubre en todo el país, y que en Huelva se acompañará de una concentración en la puerta del Ayuntamiento a las 12:00 horas. Según Baluffo, la acción tiene como objetivo visibilizar y condenar la situación de la población palestina en Gaza, describiendo los hechos como un “genocidio” y recordando la postura del presidente Pedro Sánchez en la defensa de los derechos humanos.

El secretario de Organización señaló que el PSOE respaldará la movilización y destacó la diferencia entre la postura de su partido y la del Partido Popular, criticando la falta de claridad de este último frente a la crisis humanitaria en Gaza y la negativa de algunas autoridades autonómicas a reconocer públicamente la gravedad de la situación.

Con estas declaraciones, Baluffo busca reforzar tanto el compromiso del PSOE con los proyectos estratégicos para la provincia de Huelva, como con la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, subrayando la implicación de los socialistas en causas locales e internacionales.