El PSOE de Beas denuncia un déficit “insostenible” de médicos de atención primaria

La situación sanitaria en Beas atraviesa un momento crítico. Con más de 4.300 habitantes, el municipio debería contar con tres médicos de atención primaria, pero este jueves apenas ha dispuesto de un facultativo a media jornada, según ha denunciado la secretaria general local del PSOE beasino, Rosa Tirador.

La dirigente advierte de que esta carencia está generando largas listas de espera, retrasos de semanas en las citas y una atención deficiente, lo que repercute especialmente en personas mayores y pacientes crónicos que requieren un seguimiento continuo. “Es inadmisible que un municipio de nuestra dimensión se vea privado de un derecho básico como es la asistencia sanitaria pública”, subrayó.

Tirador responsabilizó a la Junta de Andalucía de “condenar a Beas a una sanidad precaria” y reclamó una respuesta inmediata a la Delegación Provincial de Salud. “No pedimos favores, pedimos lo que nos corresponde por población y por derecho: tres médicos de atención primaria para Beas. La salud no puede esperar”, insistió.

La responsable socialista concluyó asegurando que no cesarán en sus reivindicaciones “hasta que se repongan los médicos que nuestros vecinos y vecinas necesitan”, al tiempo que reiteró el compromiso del PSOE de Beas con la defensa de la sanidad pública.