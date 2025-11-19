El PSOE de Beas denuncia el abandono del transporte público en el municipio

El Grupo Municipal Socialista de Beas ha denunciado la situación de “abandono” que, según señalan, sufre el transporte público de viajeros en el municipio, una circunstancia que afecta diariamente a estudiantes y trabajadores que necesitan desplazarse a otras localidades para estudiar o trabajar.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rosa Tirador, ha alertado de las deficiencias persistentes en las líneas que conectan Beas con Trigueros y Huelva, asegurando que continúan sin solución “a pesar de las reiteradas quejas de usuarios y de las advertencias realizadas por el PSOE en el pleno municipal”.

Tirador ha recordado que el Ayuntamiento forma parte del Consorcio Metropolitano de Transportes de Huelva, participando con voz y voto en su Consejo de Administración, además de aportar anualmente 2.390 euros para abaratar el coste del billete para los vecinos. Sin embargo, ha reprochado que “en los últimos dos años y medio ni el alcalde, José Leñero, ni el concejal responsable, Francisco Sánchez, han asistido a ninguna de las reuniones del Consejo”.

Para la portavoz socialista, esta ausencia “demuestra falta de interés e irresponsabilidad ante un problema que condiciona la vida diaria de la ciudadanía”, y acusó al alcalde de preocuparse únicamente por cuestiones relacionadas con el ocio “de fin de semana”.

Tirador también ha puesto en duda si el Ayuntamiento está al corriente del pago de las cuotas relacionadas con este servicio, recordando retrasos e impagos anteriores con otras entidades supramunicipales como la FEMP, la FAMP o las mancomunidades del Condado y Campiña-Andévalo.

Otro de los asuntos señalados por la portavoz socialista es la falta de una solución definitiva para la parada del Consorcio situada en la zona norte del casco urbano, en La Fontanilla, a pesar de las propuestas trasladadas desde la Subdelegación del Gobierno.

“El PSOE de Beas exige al alcalde y a su equipo de Gobierno que asuman sus responsabilidades, defiendan los intereses de la ciudadanía y trabajen con seriedad para garantizar un transporte público digno, eficaz y accesible”, ha concluido Tirador.