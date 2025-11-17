El PP de Huelva impulsa mociones contra la nueva tasa de basuras del Gobierno central

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha anunciado una campaña contra la tasa de basuras impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, que considera un “nuevo ataque a los bolsillos de las familias, autónomos y pequeños comerciantes”. González ha explicado que se trata de una decisión exclusiva del Ejecutivo central y no de una exigencia de la Unión Europea, tal y como sostiene el PSOE.

“El PSOE pretende vincular la imposición a la UE, pero la realidad es que España no está obligada a cobrar esta tasa. Es una decisión del Gobierno de Sánchez que afecta a todos los ciudadanos, que ya sufren otras subidas fiscales”, ha subrayado González.

El PP ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para reclamar la eliminación de esta tasa, calificándola de “tasazo” con un único objetivo recaudatorio que, además, invade la autonomía local.

El presidente del PP provincial ha recordado que desde la llegada de Pedro Sánchez, la presión fiscal ha aumentado de forma constante, con subidas en IRPF, impuestos sobre hidrocarburos, patrimonio, sociedades y ahora esta nueva tasa de basuras, que se aplicará en el recibo del agua y en la contribución anual.

González ha insistido en que esta medida supone “una nueva carga para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta o lugar de residencia” y ha defendido que su partido seguirá impulsando acciones para proteger la economía de las familias onubenses frente a lo que califica como “un ataque injustificado del Gobierno central”.