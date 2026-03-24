El PSOE atribuye el adelanto electoral al desgaste del Gobierno andaluz

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha valorado el adelanto electoral en Andalucía, anunciado este lunes por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, asegurando que responde a un intento de frenar el desgaste político del Gobierno andaluz y el impacto de recientes polémicas.

Gaviño ha señalado que “el señor Moreno Bonilla no ha esperado a finales de junio, como estaba previsto, sino que ha decidido adelantar las elecciones cinco semanas”, fijadas finalmente para el 17 de mayo, una decisión que, a juicio del PSOE, tiene “una doble razón”.

En este sentido, ha afirmado que el presidente andaluz “es consciente de que su imagen pública se está deteriorando a pasos agigantados” y que, paralelamente, “la imagen de las alternativas, especialmente la del Partido Socialista, está creciendo”, por lo que habría optado por adelantar los comicios “para cortar esa dinámica”.

Además, Gaviño ha vinculado esta decisión con las últimas informaciones sobre la gestión sanitaria, asegurando que el presidente de la Junta “sabía desde 2023 que se estaban produciendo fallos en los cribados del cáncer de mama” y que, pese a ello, “optó por negar la evidencia y mentir a los andaluces”.

El dirigente socialista ha acusado al Gobierno andaluz de anteponer “su interés electoral y presidencial a todo lo demás” y ha defendido que el adelanto electoral llega en un momento clave para la ciudadanía. “El 17 de mayo tendremos la oportunidad de parar este destrozo de los servicios públicos”, ha afirmado.

Gaviño ha mostrado además la confianza de su formación de cara a la cita con las urnas, asegurando que el PSOE “está preparado” y cuenta con “la mejor candidata”, destacando su experiencia en la gestión pública.

Finalmente, el portavoz socialista ha calificado la convocatoria como “una buena noticia para Andalucía”, al considerar que permitirá a los ciudadanos decidir el rumbo de la comunidad en un contexto marcado por el debate sobre los servicios públicos y la gestión del Ejecutivo autonómico.