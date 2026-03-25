El PSOE alerta del riesgo de cierre de guarderías por la falta de financiación

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, ha advertido de la situación “insostenible” que atraviesan las escuelas infantiles andaluzas debido a la falta de actualización del precio plaza por parte de la Junta de Andalucía, una circunstancia que, según ha señalado, podría provocar el cierre de numerosos centros.

Montiel ha asegurado que el actual modelo de financiación lleva congelado desde 2020, lo que está generando graves dificultades para que las guarderías puedan asumir los costes de funcionamiento. “Estamos hablando de una situación terrible e intolerable que no tiene solución ni a corto ni a largo plazo si no se actúa”, ha afirmado.

Según ha explicado, en Huelva esta problemática podría afectar a unas 152 escuelas infantiles, mientras que en el conjunto de Andalucía alcanza a cerca de 15.000 profesionales del sector y a unos 90.000 niños y niñas.

La dirigente socialista ha señalado que la aportación actual de la Junta, en torno a 241 euros por alumno, resulta insuficiente para cubrir los gastos reales, que sitúa en aproximadamente 340 euros. “Si los costes superan a los ingresos, muchas guarderías se verán abocadas a cerrar”, ha advertido.

En este sentido, ha alertado de que el cierre de estos centros tendría un impacto directo en la conciliación familiar, afectando especialmente a las mujeres. “Muchos niños de 0 a 3 años tendrán que quedarse en casa y serán las madres quienes, en la mayoría de los casos, asuman ese cuidado”, ha señalado.

Montiel también ha criticado la gestión del Gobierno andaluz en este ámbito, acusándolo de falta de planificación y de no haber alcanzado acuerdos con el sector tras las recientes negociaciones. Asimismo, ha cuestionado el anuncio de gratuidad para el tramo de 0 a 2 años si no se garantiza la viabilidad de los centros.

Desde el PSOE han reclamado a la Junta una actualización urgente del precio plaza para asegurar la continuidad de las escuelas infantiles y han pedido que se pongan soluciones “reales” a un problema que consideran clave para la educación y la conciliación en Andalucía.