El PSOE alerta del colapso de la sanidad pública en Huelva y critica la gestión de Moreno Bonilla

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha denunciado la situación crítica que atraviesa la sanidad pública provincial, acusando al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla de “abandonar deliberadamente a pacientes y profesionales para favorecer a la sanidad privada”. Según Baluffo, estas deficiencias afectan tanto a hospitales como a centros de salud, generando colapsos constantes en urgencias y listas de espera.

Baluffo ha destacado el caso del Hospital Juan Ramón Jiménez, recientemente señalado como el último de Andalucía en accesibilidad, humanización y eficiencia, con un 0% en accesibilidad. Además, ocupa el primer puesto en listas de espera para operaciones y consultas con especialistas, lo que, según el dirigente socialista, evidencia el deterioro estructural del sistema sanitario onubense.

La crítica se centra también en la planta de oncología, donde pacientes y familiares llevan meses soportando temperaturas extremas ante la falta de aire acondicionado, obligándoles a llevar ventiladores y paños húmedos desde sus casas. Baluffo calificó la situación de “sangrante y vergonzosa”, subrayando el impacto sobre la salud y el bienestar de los pacientes.

El PSOE reclama al Ejecutivo andaluz un cambio inmediato de política: detener la financiación de la sanidad privada con fondos públicos, reforzar las plantillas hospitalarias y mejorar infraestructuras básicas como la climatización del Juan Ramón Jiménez. “Lo que era la joya de la corona de Andalucía hoy está cada vez más deteriorada por su culpa”, afirmó Baluffo, criticando además la ausencia de Moreno Bonilla durante la crisis sanitaria.