El PSOE afirma que Moreno Bonilla perjudica a Andalucía y Huelva al rechazar la quita de deuda

El portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha advertido este lunes de las “graves consecuencias” que para Andalucía y, especialmente, para Huelva tiene la negativa del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, a aceptar la quita de deuda propuesta por el Gobierno central.

“¿A qué familia de Andalucía no le gustaría que le quitaran la mitad de la hipoteca y que dispusieran de más dinero para poder hacer su vida? Todo el mundo diríamos que sí, pero Moreno Bonilla ha insistido y ha dicho que no”, afirmó Gaviño, quien ha denunciado además que el PP utiliza “argumentos falsos” para justificar su negativa.

El portavoz socialista recordó que la propuesta permitiría reducir la deuda andaluza en 19.000 millones de euros, la mayor quita prevista para todas las comunidades autónomas. “Imagínense qué liberación supondría eso para nuestra comunidad autónoma”, señaló, y añadió que a Huelva le corresponderían aproximadamente 1.900 millones de euros, dinero que, según sus cálculos, podría invertirse en colegios, institutos, centros de salud, Chares, viviendas de protección oficial y mejora de carreteras autonómicas.

Gaviño criticó que Moreno Bonilla antepone “su estrategia política de confrontación con el Gobierno de España” a los intereses de Andalucía y advirtió de los efectos negativos en servicios públicos fundamentales, especialmente en sanidad, donde los datos muestran un incremento de pacientes en listas de espera y mayor demora en las operaciones.

“El PP vota contra la gente y tenemos que tomar una decisión. Los ciudadanos de Huelva y Andalucía tendrán que elegir entre un modelo de privatización y abandono de servicios públicos, o un modelo que defiende la inversión en lo público y la igualdad”, concluyó el portavoz del PSOE.