El PSOE culpa al PP de usar a Giahsa como “cortina de humo” para tapar la subida del agua

El representante del PSOE de Huelva en Giahsa y alcalde de Bonares, Juan Antonio García, ha acusado al Partido Popular de “mentir y manipular” con supuestas irregularidades en los contratos de la empresa pública de aguas. Según ha defendido, todos los procesos de contratación durante la gestión socialista “se llevaron a cabo con total legalidad y transparencia, cumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público”.

García ha recordado que las auditorías a las que ahora recurre la dirección popular fueron encargadas en su momento por el propio gobierno socialista, “como muestra de transparencia y con la voluntad de mejorar los procedimientos”. Además, subraya que las contrataciones fueron aprobadas por unanimidad en los órganos de la entidad, con el visto bueno del actual gerente.

El dirigente socialista sostiene que las críticas del PP son una estrategia para desviar la atención en una semana marcada por la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la subida de tarifas del agua. “Es una cortina de humo para tapar la brutal subida que ya están sufriendo los vecinos y que se reflejará en sus próximas facturas”, ha afirmado.

Por último, Juan Antonio García ha pedido responsabilidad institucional y ha advertido de que “usar a Giahsa como arma arrojadiza solo perjudica a los municipios y a la ciudadanía”. A su juicio, lo que debería hacer el PP “es rectificar la subida tarifaria y dejar de engañar a los vecinos y vecinas de la provincia”.