El PSOE acusa al PP de “mentir sin pudor” y responsabiliza a la Junta del retraso del puente internacional

La diputada provincial del PSOE Rosa Tirador ha acusado al Partido Popular de “mentir sin pudor” al atribuir al Gobierno de España el retraso del proyecto del puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim, asegurando que la responsabilidad es “exclusiva” de la Junta de Andalucía.

Según Tirador, “el PP intenta responsabilizar al Gobierno de España de un supuesto bloqueo del proyecto, pero eso es rotundamente falso”, defendiendo que el Ejecutivo central “está cumpliendo y trabajando con voluntad clara para sacar adelante esta infraestructura”, mientras que la Junta “es la que está poniendo trabas y alargando los plazos”.

La dirigente socialista ha señalado que el origen del posible retraso se encuentra en una decisión adoptada por el Gobierno de Juanma Moreno el pasado mes de febrero, al modificar el alcance de la evaluación ambiental del proyecto. “La Junta ha decidido, de manera unilateral e innecesaria, ampliar los requisitos ambientales, pasando de un análisis centrado en la Red Natura 2000 a un procedimiento mucho más complejo”, ha explicado.

En este sentido, ha insistido en que “esto no es un criterio técnico inocente, es una decisión política que ralentiza el proyecto”, subrayando que “cualquier retraso que se produzca tiene un responsable claro: el Gobierno de Moreno Bonilla”.

Tirador ha denunciado además que el Partido Popular “no solo paraliza proyectos estratégicos para la provincia, sino que además intenta engañar a la ciudadanía señalando a otras administraciones para ocultar su propia responsabilidad”, calificando esta actitud como “una estrategia basada en la mentira”.

Por último, ha advertido de las consecuencias que este retraso puede tener para el desarrollo del territorio, destacando que el puente internacional es “una oportunidad histórica para generar empleo, atraer inversión y fortalecer la conexión con Portugal”, especialmente para la comarca del Andévalo y el conjunto de la provincia de Huelva.