El PSOE acusa al PP de alterar la protección de la estación para impulsar un proyecto ahora paralizado

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, ha asegurado que el Partido Popular modificó la protección patrimonial de la antigua estación de tren para hacer viable un proyecto que actualmente se encuentra paralizado y sometido a procedimientos judiciales.

La dirigente socialista ha afirmado que la antigua estación se ha convertido en “el símbolo de una gestión marcada por la improvisación, la opacidad y el abandono institucional”, denunciando que, tras años de polémica y de inversión pública, el edificio continúa sin una solución definida para su futuro.

Tirador ha criticado que la Diputación de Huelva haya dedicado esfuerzos a este asunto mientras, a su juicio, numerosos municipios de menor tamaño siguen esperando inversiones. Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento tiene la obligación de velar por la conservación, seguridad y mantenimiento de los edificios protegidos de la ciudad.

Según la diputada socialista, el proyecto impulsado por el PP obligó a rebajar la protección patrimonial del inmueble para adaptarla a la actuación prevista. “No se adaptó el proyecto al patrimonio; se intentó adaptar el patrimonio al proyecto”, ha señalado, recordando que esa decisión fue cuestionada por expertos y colectivos patrimonialistas y se encuentra actualmente en el ámbito judicial.

El PSOE también ha puesto el foco en la inversión realizada durante los últimos años, cifrada por Tirador en más de 25 millones de euros, reclamando que se informe públicamente sobre el destino de esos recursos y los resultados obtenidos.

Además, la diputada ha lamentado la falta de avances en la petición para declarar Bien de Interés Cultural tanto la antigua estación como el colegio de Ferroviarios, una iniciativa que, según ha indicado, se viene reclamando desde 2023.

Entre las medidas propuestas, el PSOE solicita la incoación inmediata del expediente BIC, la publicación de todos los informes técnicos y jurídicos relacionados con el proyecto, la creación de una comisión de seguimiento con participación de todos los grupos políticos y la elaboración de una propuesta consensuada para la recuperación del edificio.

Rosa Tirador ha recordado que su grupo llevó recientemente una moción al pleno de la Diputación para reclamar explicaciones sobre la situación de la antigua estación, una iniciativa que fue rechazada por el equipo de gobierno del Partido Popular.

La diputada ha concluido asegurando que el PSOE continuará exigiendo transparencia y soluciones para un inmueble que considera parte fundamental de la memoria histórica y patrimonial de la ciudad de Huelva.