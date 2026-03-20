El PSOE-A acusa a Moreno Bonilla de “reírse de los onubenses” con la primera piedra del Materno Infantil

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado la situación de la sanidad en la provincia de Huelva, que ha calificado de “castigo histórico”, asegurando que “nunca los onubenses sufrimos una sanidad en peores condiciones” y que “ningún gobierno en Andalucía destrozó la sanidad pública como lo está haciendo el gobierno de Moreno Bonilla”.

La dirigente socialista ha subrayado la diferencia en la inversión sanitaria, indicando que “de 1.500 euros por habitante de inversión que hay en Andalucía, en la provincia de Huelva estamos en 1.200 euros por habitante”, lo que ha definido como “una inversión absolutamente raquítica” para un presupuesto autonómico de 51.000 millones de euros.

En cuanto a la situación asistencial, Márquez ha alertado de que “en la provincia de Huelva hay 83.000 onubenses que en estos momentos están en listas de espera” y que “tienen en los cajones 50.000 pruebas diagnósticas, 2.000 mamografías en lista de espera en el Juan Ramón Jiménez”, calificando de “absolutamente alarmante” la realidad diaria en las urgencias hospitalarias.

Sobre la reciente colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil, la socialista ha sido especialmente crítica, afirmando que Moreno Bonilla “ha venido a reírse en la cara de los onubenses” tras “ocho años prometiendo una infraestructura tan importante” y hacerlo “a un cuarto de hora de que se convoquen las elecciones”.

En este sentido, ha asegurado que “las tres palas de arena que ha tirado Moreno Bonilla es la única obra sanitaria que vamos a ver los onubenses en ocho años” y ha acusado al Gobierno andaluz de haber mantenido a la provincia “mareada” durante todo este tiempo.

Márquez también ha denunciado la saturación del sistema sanitario, señalando que “había 42 onubenses esperando una cama en las urgencias” mientras se celebraba el acto institucional, y ha criticado la falta de avances en infraestructuras sanitarias como hospitales, centros de salud o chares.

Finalmente, ha lanzado un mensaje claro: “menos fotos y más médicos”, defendiendo que “para salvar la sanidad pública solo hay un camino, que es echar a Moreno Bonilla del Gobierno de la Junta de Andalucía” y asegurando que las próximas elecciones autonómicas serán “un referéndum en defensa de la sanidad pública”.