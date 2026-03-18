El PSOE acusa a Moreno Bonilla de “propaganda electoral” en su visita a Huelva y critica la gestión sanitaria en la provincia

El parlamentario andaluz del PSOE por Huelva, Mario Jiménez, ha criticado la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la provincia con motivo de la celebración del Consejo de Gobierno y el acto de colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil, calificándola de “propaganda electoral” y no de un compromiso real con los problemas de los onubenses.

Durante una comparecencia ante los medios en la sede provincial del PSOE, Jiménez ha asegurado que la presencia del Ejecutivo andaluz en Huelva responde a un “inicio de campaña electoral” y ha acusado al Gobierno autonómico de mantener a la provincia como “la gran olvidada” en materia de inversiones y servicios.

El dirigente socialista ha centrado buena parte de sus críticas en la situación sanitaria, afirmando que Huelva es la última provincia andaluza en inversión en este ámbito y denunciando carencias como la ausencia de una unidad de ictus en el Hospital Juan Ramón Jiménez o la falta de determinados servicios especializados.

En relación con el Hospital Materno Infantil, cuya primera piedra se ha colocado este miércoles, Jiménez ha señalado que el proyecto ya estaba definido en 2017 y ha acusado al Gobierno andaluz de retrasarlo durante años por “motivos políticos”. En este sentido, ha advertido de que la infraestructura podría no estar en funcionamiento hasta finales de la década.

Asimismo, el parlamentario ha puesto en duda la apertura del hospital de la Costa Occidental, asegurando que no se pondrá en marcha a corto plazo y atribuyendo parte de la responsabilidad al Ayuntamiento de Lepe por no haber completado los requisitos necesarios en materia de suministros.

Jiménez ha reclamado además al Ejecutivo autonómico que concrete fechas para otras infraestructuras sanitarias pendientes en la provincia, como nuevos centros de salud o el desarrollo de equipamientos en distintas comarcas.

Por último, el representante socialista ha reiterado que la situación actual de la sanidad en Huelva es consecuencia, a su juicio, de una gestión “insuficiente” por parte del Gobierno andaluz, y ha apelado a un cambio político para revertir lo que considera un deterioro de los servicios públicos en la provincia.